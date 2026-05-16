В конгрессе США усомнились в одобрении новой помощи Украине

Конгресс США вряд ли одобрит новый пакет финансовой помощи для Украины. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, республиканец Брайан Маст, чьи слова приводит "Европейская правда".

По его словам, Европа должна взять на себя "большую ответственность" за поддержку Украины, поскольку боевые действия происходят на ее "заднем дворе".

"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине в сфере безопасности – на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", – сказал Маст.

При этом политик заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине разведывательную поддержку и разрешит продажу и передачу вооружения, "даже если конгресс не утвердит новый масштабный пакет помощи".

До этого высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, отвечающий за вопросы политики, предупредил, что будущая военная поддержка Украины не может зависеть от США. В своем выступлении Элбридж Колби заявил, что поддержка Вашингтона в значительной степени опиралась на "использование ограниченных американских запасов", и дал понять, что такой подход больше не является устойчивым.