Эрдоган раскрыл одну из причин иранского конфликта

Эрдоган назвал провокации Израиля одной из причин иранского конфликта
Израиль стремится распространить конфликт вокруг Ирана на весь регион.
Мир в нем возможен при прекращении провокационных действий еврейского государства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Одной из главных причин, породивших этот кризис [вокруг Ирана], являются непрекращающиеся провокации со стороны Израиля. Увлеченный различными иллюзиями и утопическими мечтами, Израиль своими провокациями уже не раз доказал, что не гнушается бросить наш регион в огонь ради собственной прихоти. Израиль стремится к тому, чтобы эта война распространилась на весь регион, чтобы напряженность в нем еще более усилилась. В первую очередь необходимо нейтрализовать провокации Израиля, а затем построить подлинный мир", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Казахстана, который он посетил с визитом 13-15 мая.
Посол Санеи: целью нападения на Иран было изменение геополитической карты
По его словам, Турция будет продолжать прилагать усилия для обеспечения мира в регионе.
"Мы верим, что региональные проблемы могут быть решены странами региона. Вместе, нарастив наши усилия во имя <…> стабильности и мира, мы должны пресечь эти кровавые игры. Если в регионе требуется прочная стабильность, каждый должен отложить в сторону свои краткосрочные расчеты. Страны должны защищать права не международных компаний и внешних игроков, а своей страны и своих граждан", - заявил Эрдоган