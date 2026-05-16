Эрдоган раскрыл одну из причин иранского конфликта

Израиль стремится распространить конфликт вокруг Ирана на весь регион.

Мир в нем возможен при прекращении провокационных действий еврейского государства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Одной из главных причин, породивших этот кризис [вокруг Ирана], являются непрекращающиеся провокации со стороны Израиля. Увлеченный различными иллюзиями и утопическими мечтами, Израиль своими провокациями уже не раз доказал, что не гнушается бросить наш регион в огонь ради собственной прихоти. Израиль стремится к тому, чтобы эта война распространилась на весь регион, чтобы напряженность в нем еще более усилилась. В первую очередь необходимо нейтрализовать провокации Израиля, а затем построить подлинный мир", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Казахстана, который он посетил с визитом 13-15 мая.

По его словам, Турция будет продолжать прилагать усилия для обеспечения мира в регионе.