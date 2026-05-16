В США заявили о готовящемся похищении лидера Кубы
США могут похитить кубинского лидера Рауля Кастро тем же способом, что и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет The New York Times.
По мнению издания, «военная операция» по «захвату» Кастро будет аналогична той, что американцы провели в Венесуэле.
Накануне три источника Associated Press заявили, что Минюст США намерен добиваться обвинения против бывшего главы Кубы Рауля Кастро.
Возможное обвинение связано с предполагаемой ролью Кастро в инциденте 1996 года. Тогда кубинские летчики сбили два легкомоторных самолёта, управляемых противниками Гаваны — кубинскими эмигрантами из Майами. В то время Кастро занимал пост министра обороны. Власти Кубы заявили, что самолеты незаконно вошли в воздушное пространство страны и не реагировали на предупреждения.
Любое уголовное обвинение против Кастро резко обострит напряжённость в отношениях Вашингтона и Гаваны. После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро Белый дом устроил экономическую блокаду Кубы. Поставки топлива на остров были заблокированы, что привело к отключениям электроэнергии. Трамп время от времени угрожает Гаване военным вторжением.