В США заявили о готовящемся похищении лидера Кубы

США могут похитить кубинского лидера Рауля Кастро тем же способом, что и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет The New York Times.

По мнению издания, «военная операция» по «захвату» Кастро будет аналогична той, что американцы провели в Венесуэле.

«Невысказанное предупреждение, скрывающееся за возможным предъявлением обвинения 94-летнему бывшему лидеру Кубы, было предельно ясным: достаточно взглянуть на то, что произошло в Венесуэле», — пишет газета.

Накануне три источника Associated Press заявили, что Минюст США намерен добиваться обвинения против бывшего главы Кубы Рауля Кастро.

Возможное обвинение связано с предполагаемой ролью Кастро в инциденте 1996 года. Тогда кубинские летчики сбили два легкомоторных самолёта, управляемых противниками Гаваны — кубинскими эмигрантами из Майами. В то время Кастро занимал пост министра обороны. Власти Кубы заявили, что самолеты незаконно вошли в воздушное пространство страны и не реагировали на предупреждения.

Любое уголовное обвинение против Кастро резко обострит напряжённость в отношениях Вашингтона и Гаваны. После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро Белый дом устроил экономическую блокаду Кубы. Поставки топлива на остров были заблокированы, что привело к отключениям электроэнергии. Трамп время от времени угрожает Гаване военным вторжением.