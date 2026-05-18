Израиль заявил о захвате более половины сектора Газа

Израильские силы контролируют больше половины территории сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров, сообщает телеканал Al Jazeera.

"Уже 60%. Это на сегодняшний день", — поделился глава правительства.

Присутствовавший на совещании министр обороны Исраэль Кац заявил: "Возможно, за последний час это изменилось".

Оценка в 60% охватывает как районы, где установлен полный израильский военный контроль, так и зоны, где подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят боевые операции. Военная операция Израиля в Газе продолжается с октября 2023 года — она была начата в ответ о нападении боевиков ХАМАС на приграничную территорию с захватом заложников. С тех пор ЦАХАЛ поэтапно расширял свое присутствие с севера сектора к югу, включая город Рафах.

При посредничестве США между Израилем и Палестиной было объявлено перемирие, однако недавно Вашингтон заявил, что перестает контролировать его соблюдение и закрывает созданный для этого координационный центр.