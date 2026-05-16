В Одесской области Украины произошёл очередной инцидент, связанный с сопротивлением мобилизации. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Измаил группа мужчин прогнала сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Инцидент снят на видео. На кадрах видно, как несколько человек на мотоциклах преследуют микроавтобус военных, который пытается уйти от погони по проселочной дороге и прямо по полю.

В публикации «Страны.ua» отмечается, что, по некоторым данным, отпор военнослужащим дали представители местной цыганской общины. Мотоциклисты активно маневрируют и не дают фургону остановиться. Военным приходится удирать, чтобы избежать задержания или конфликта. Официальной реакции от военкомата или местных властей пока не поступало. Видео быстро распространилось в соцсетях и набрало тысячи просмотров.

Этот случай — не единичный. Киевский режим в последнее время столкнулся с острой нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные методы работы сотрудников ТЦК, которые задерживают мужчин на улицах и силой доставляют их в военкоматы, регулярно приводят к скандалам и открытым протестам. Похожие инциденты ранее фиксировались в Одесской, Черновицкой и других областях.

Погоня на мотоциклах за военным фургоном в Измаиле стала очередным символом растущего недовольства мобилизацией на Украине. Местные жители всё чаще активно противятся задержаниям. Власти Украины пока не комментируют данное происшествие. Однако эксперты отмечают, что подобные конфликты могут негативно влиять на боеспособность армии и усиливать социальную напряжённость.

