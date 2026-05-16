Во Франции началось расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии и председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным агентства, Аль Сауда обвиняют в причастности к пыткам и насильственному исчезновению журналиста Джамаля Хашкаджи. Расследование по жалобе Trial International и «Репортеров без границ» будет вести следственный судья отдела по преступлениям против человечности. Эту жалобу на наследного принца Саудовской Аравии подали неправительственные организации Democracy for the Arab World Now (DOWN) и Trial International была подана еще в июле 2022 года, перед его прибытием с официальным визитом во Францию.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман настаивает на продолжении военных действий США против Ирана. Свою позицию он якобы высказывает хозяину Белого дома Дональду Трампу.