В Британии объяснили, почему Си Цзиньпин был счастлив на встрече с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин выглядел счастливым во время визита американского президента Дональда Трампа. И этому есть закономерное объяснение. Такой итог подвел недавней поездке Трампа в Поднебесную журналист британского телеканала Sky News Марк Стоун.

Стоун намекнул, что неплохо знает мотивы и привычки Си, потому что следит за ним с первого дня — журналист работал в Пекине, когда политик только вступил в должность. По его мнению, сейчас китайский лидер понимает, что от превосходства США не осталось и следа.

«Я полагаю, что Си Цзиньпин выглядел счастливым во время визита президента США… Счастливым, потому что он знает, что Китай сейчас во многих отношениях идет в ногу с Америкой, если не превзошел ее», — сказал Стоун.

По его словам, когда китайский лидер на переговорах повторил лозунг Трампа о необходимости «сделать Америку снова великой», он словно бы напомнил присутствующим, что США «сейчас не так велики».

При этом у китайского лидера отнюдь «не все идёт хорошо» с Дональдом Трампом, они — «совершенно разные люди».

Стало известно, какой сигнал послал Китай перед приездом Путина

В 2012–2015 годах Марк Стоун жил в Пекине, работая азиатским корреспондентом Sky News. Известным на весь мир стало его задержание в марте 2013 года на площади Тяньаньмэнь прямо во время прямого эфира.