На Тайване поблагодарили Трампа

На Тайване заявили, что благодарны президенту США Дональду Трампу за продолжающиеся поставки современного вооружения и техники. Сепаратистская администрация китайского острова выпустила соответствующее заявление в субботу, после того как Трамп публично отказался от потенциальной войны за Тайвань.

В заявлении говорится, что военные поставки Тайваню «отражают обязательства США по обеспечению безопасности», и служат для «сдерживания региональных угроз».

«Мы ценим долгосрочную, непрерывную поддержку президента Трампа в области безопасности в Тайваньском проливе, включая постоянные поставки различного современного вооружения, при этом масштаб и денежная стоимость этих продаж неоднократно достигают исторических максимумов», — сказано в заявлении.

Отмечается, что Тайвань «продолжит углублять сотрудничество с США» для безопасности и стабильность в Тайваньском проливе.

Заявление последовало после того как Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В интервью СМИ Трамп сказал, что не желает воевать с Китаем из-за острова и поставил под сомнение поставки Тайваню оружия на 14 миллиардов долларов.