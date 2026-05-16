Указ Путина о гражданстве вызвал резкую реакцию в Приднестровье

Упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Приднестровья стал реакцией Москвы на усилившееся давление со стороны властей Молдавии. Об этом ТАСС заявил депутат Верховного Совета непризнанной республики Андрей Сафонов.

© Московский Комсомолец

По словам политика, решение президента России Владимира Путина является частью мер поддержки Приднестровья. Сафонов считает, что Москва показывает готовность защищать интересы жителей региона на фоне политики президента Молдавии Майи Санду.

Он заявил, что Россия не намерена спокойно наблюдать за попытками, как выразился депутат, втянуть Приднестровье в прорумынский курс Кишинева. Также Сафонов заявил, что расширение российской паспортизации показывает необходимость учитывать позицию жителей Приднестровья при обсуждении будущего региона.

Кроме того, депутат связал новый указ с вопросом российского военного присутствия в непризнанной республике. По его мнению, после упрощения выдачи российских паспортов требования ряда европейских политиков о выводе российских войск из Приднестровья становятся нереалистичными. Сафонов отметил, что значение российских миротворцев и Оперативной группы российских войск в регионе, по его мнению, будет только расти.

Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России жителей Приднестровья. Согласно документу, подать заявление на получение российского паспорта по упрощенной схеме смогут совершеннолетние жители региона, постоянно проживающие в Приднестровье на момент вступления указа в силу.

В МИД Приднестровья заявили, что Кишинев решил «наказать» республику налогами

В документе также прописан порядок получения гражданства для несовершеннолетних и недееспособных жителей региона. Заявления на оформление гражданства будут принимать российские дипломатические и консульские учреждения.