Политолог посоветовал не считать Венгрию «другом» России

Будапешт для Москвы — в первую очередь «выгодный деловой партнёр». Такие отношения открывают возможности для конструктивного взаимодействия. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал младший научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Артём Ильинский.

«И действительно, мы слишком много возложили на Виктора Орбана. На самом деле эта страна, я позволю такое слово, не особо и друг нам, это в первую очередь деловой партнёр. Мне кажется, такой уместный пример: мы торгуем на рынке очень вкусными фруктами; у нас есть постоянный клиент, он покупает фрукты, мы ему их с дисконтом продаём, мы любим постоянного покупателя. Он нам от этого другом не станет, это просто выгодный партнёр, не более. Мне кажется, сейчас, когда пришёл Мадьяр, мы должны осознать необходимость не видеть в Венгрии своего друга, а видеть в первую очередь партнёра. Потому что, если мы увидим партнёра, нам откроются возможности конструктивного диалога».

Ранее в МИД Венгрии вызвали российского посла Евгения Станиславова. Поводом для такого шага стали сообщения о российских ударах по Западной Украине, где проживает значительное число закарпатских венгров, передаёт Telex со ссылкой на венгерского премьера Петера Мадьяра.

