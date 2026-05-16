США открыли на Украине лаборатории по созданию биооружия с тем, чтобы избежать рисков распространения вирусов по территории державы, рассказал журналистам News.ru военный эксперт Александр Артамонов.

По его данным, американские исследователи открыли площадки по всему периметру России, не только на Украине. Среди них — лаборатории третьего и четвертого класса защиты, в которых изучают особо вредные, смертельно опасные болезни и вещества.

В частности, пять лет назад американцы исследовали возможность переноса возбудителей при помощи перелетных птиц, уточнил эксперт.

Аналитик объяснил, что птицы могут переносить вирусы с территории Украины в другие страны, «остановить их невозможно».

«При этом американцы живут на другом континенте и их не волнует, что будет здесь происходить. Есть, конечно, риски передачи, но все-таки через Атлантику вирусам просочиться гораздо тяжелее», — подчеркнул Артамонов.

По его мнению, американцы могли изучать на Украине сильно вирулентные заболевания, такие как чума, работать со штаммами существующих в природе заболеваний, с тем, чтобы вывести устойчивые к лекарствам вирусы.

США финансировали более десятка биолабораторий на Украине

Эксперт констатировал, что заболевания, вспышки которых отмечались на Украине, с трудом поддавались усилиям врачей.