Стало известно, какой сигнал послал Китай перед приездом Путина

Китай твердо расставляет приоритеты во внешней политике, прямо показывает свое отношение к ключевым державам — России и США, пишет испанская газета El Mundo.

Глава США Дональд Трамп посетил КНР с государственным визитом 13-15 мая. Вашингтон и Пекин обсудили вопросы Тайваня, Украины, Ирана, двусторонние отношения.

После того, как американский лидер покинул КНР, российские СМИ заявили, что президент России Владимир Путин 18 мая отправится в Китай с двухдневным визитом. В ходе переговоров планируется подписать ряд документов.

«Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики», — пояснили авторы статьи.

Обозреватели отметили, что пока западные страны вводят очередные пакеты санкций против России, Китай наращивает сотрудничество с Москвой, расширяет объемы торговли, сотрудничества в ключевых сферах.

Ранее Эван Медейрос, профессор Джорджтаунского университета, сообщил, что Китай хочет управлять тем, что он воспринимает как постепенный упадок Соединенных Штатов, надеясь как ускорить его, так и сделать его как можно менее разрушительным.

Шэнь Динли, специалист по международным отношениям из Шанхая, заметил, в свою очередь, что Пекин желает хороших и стабильных отношений с Соединенными Штатами, но при условии, что Китай скажет: «Я тот, кто указывает путь».