В МИД Приднестровья заявили, что Кишинев решил «наказать» республику налогами

Президент Молдавии Майя Санду «своими красноречивыми заявлениями» признала, что Кишинёв намерен «наказать» Приднестровье новыми налогами. Об этом заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские власти не намерены финансировать Приднестровье до решения вопроса о выводе оттуда российских войск.

Игнатьев прокомментировал заявление Санду в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

«Мы деньги у вас заберем, но вам их не вернем. А какое отношение к экономике, к социальным вопросам вообще имеет фактор присутствия миротворческих сил? Это вопрос открытый», — сказал Игнатьев.

Он подчеркнул, что накануне прошла встреча с делегацией действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса. Было достигнуто понимание, что миротворческая операция России обеспечивает мир и стабильность на берегах Днестра. Альтернатив этому нет.

«Поэтому вопиющая ситуация, когда Молдова призналась буквально этими словами о том, что действительно это поборы, действительно никто не собирается их возвращать, и вообще это как будто некая форма наказания за то, что у нас действует миротворческая операция»— отметил Игнатьев.

Парламент Молдавии в конце апреля одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья.