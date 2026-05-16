Пятиметровая белая акула напала на туриста в Австралии

В Западной Австралии акула напала на мужчину у рифа Хорсшу в северной части острова Роттнест. Об этом сообщает ABC News.

По данным СМИ, жертвой нападения стал 38-летний турист.

Очевидцы рассказали, что незадолго до происшествия возле берега заметили белую акулу длиной около пяти метров.

Пострадавшего доставили на лодке к пристани для оказания помощи, однако спасти его не удалось. Трагедия вызвала широкий резонанс среди местных жителей и туристов.

Риф Хорсшу считается популярным местом для дайвинга и рыбалки. После происшествия полиция Западной Австралии призвала людей соблюдать осторожность рядом с заливом, передает издание.

В США началось нашествие опасных для людей акул. Причина аномалии — супер-Эль-Ниньо, повышение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана, объяснил морской биолог Крис Лоу.

До этого экипаж спасательного вертолета Westpac Life Saver предупредил дайверов о кружившей возле них огромной белой акуле. Инцидент произошел 15 февраля в районе мыса Натуралист в штате Западная Австралия.