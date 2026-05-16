В Лондоне бывшему имаму дали пожизненный срок за сексуальное насилие

В Лондоне суд вынес приговор 54-летнему бывшему имаму местной религиозной общины. Мужчина признан виновным в систематическом насилии над прихожанами, которых он использовал в силу своего духовного авторитета. Как сообщает NDTV World, фигурант намеренно выбирал девочек из числа верующих, которые его уважали и безоговорочно доверяли его словам. Всего от рук имама пострадал 21 человек, самой младшей жертве было всего 12 лет.

Преступления имам совершал в уединённых местах или дома у пострадавших. Во время «обряда» он притворялся одержимым духом или бесом, после чего подвергал детей и подростков сексуальному насилию. Злоумышленник запугивал жертв «чёрной магией»: они искренне верили, что если кто-то узнает о случившемся, то имам нашлёт на них порчу или иное сверхъестественное наказание. Доверие к духовному лицу было настолько сильным, что многие молчали годами.

Правоохранители узнали о преступлениях только в 2018 году, когда одна из девочек, собравшись с силами, рассказала о насилии учителю в школе. Это стало толчком к масштабному расследованию. Сам имам отрицал все обвинения, заявляя, что пострадавшие выдумали свои истории из мести или по другим причинам. Однако суд признал доказательства достаточными.

Судья приговорил бывшего религиозного деятеля к пожизненному заключению. Право на досрочное освобождение он сможет получить только через 20 лет. Приговор был встречен с облегчением пострадавшими и их семьями. Этот случай вновь поднял вопрос о необходимости контроля за религиозными общинами и защиты детей от авторитарных лидеров, злоупотребляющих доверием верующих.