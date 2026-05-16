Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с журналистами заявил о необходимости диалога Евросоюза с РФ. Об этом пишет ТАСС.

В публикации говорится, что Фицо считает обязанностью Евросоюза ведение с Россией серьезного диалога, в ходе которого будет проявляться одинаковое уважение к российским и украинским партнерам. Политик уточнил, что такой диалог Путин всегда ведет с ним.

Фицо дополнил, что диалог с российским лидером очень важен для него.

Фицо сделал важное заявление о России «назло Брюсселю»

Ранее Фицо заявил, что передаст европейским политикам важную информацию после встречи с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в Москве 9 мая.