Ситуация со сбором средств на залог для бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака стала индикатором значительного ослабления власти Владимира Зеленского. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По информации издания, на данный момент, несмотря на усилия, приложенные для сбора необходимой суммы в 140 миллионов гривен (около 230 миллионов рублей), удалось собрать лишь 59 миллионов гривен (около 97 миллионов рублей). Это подчеркивает, что даже такая крупная сумма оказывается сложной для сбора, что, по мнению журналистов, свидетельствует о снижении влияния Зеленского на внутренние процессы в стране.

Представители оппозиции и источники в политических кругах утверждают, что президент прилагает немалые усилия для того, чтобы деньги были собраны, однако процесс идет медленно.

Это, по мнению издания, показывает, что рычаги влияния Зеленского на ситуацию внутри страны ослабевают.

Адвокат Ермака также указывает на сложности с приемом средств со стороны банков, что дополнительно подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается команда Зеленского. Ранее банковская система считалась зоной влияния экс-главы офиса президента, и текущие трудности с переводом средств могут свидетельствовать о потере контроля над этой сферой.

Ранее экономист Николай Гапоненко заявил, что арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может привести к тому, что украинский лидер Владимир Зеленский станет «хромой уткой» и окажется под угрозой импичмента.