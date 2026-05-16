Сын Трампа подает в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Сын президента США Дональда Трампа Эрик подаст в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и телеканал MS NOW. Причиной стала «откровенная ложь о поездке в Китай».

В соцсети X Эрик Трамп заявил, что намерен подать в суд на Джен Псаки и телеканал MS NOW (бывший MSNBC). Поводом стали критические высказывания Псаки, которая ведет на этом канале программу The Briefing.

«Чтобы было ясно: вопреки её монологу и откровенной лжи, я НИКОГДА не был в совете директоров ALT5… Я не обсуждал слияние с участием каких-либо публичных организаций... У меня нет никаких бизнес-интересов в Китае. Ни недвижимости, ни инвестиций, ничего! Я присоединился к этой поездке по одной причине: как любящий сын, который обожает отца и не может упустить возможности быть рядом с ним в этот невероятный момент», — написал Эрик Трамп.

По его словам, когда отец вел двусторонние переговоры с Си Цзиньпином, он с женой ездил осматривать Великую Китайскую стену.

В эфире MS NOW Псаки обвинила сына президента в жестком конфликте интересов и продвижении личного бизнеса за счет американских налогоплательщиков.

Ведущая заявила, что Эрик Трамп и его жена Лара полетели вместе с Дональдом Трампом в Пекин на президентском самолете, не занимая при этом никаких официальных постов в правительстве.

Также Псаки заявила, что, по информации СМИ, Эрик Трамп якобы «входит в совет директоров» крупной финтех-компании ALT5 Sigma, которая пытается заключить сделку с китайским производителем ИИ-чипов.

Ведущая прямо намекнула, что Эрик использует статус отца ради личного обогащения: