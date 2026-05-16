Премьер Эстонии захотел трансформировать Европу в проект «с оружием в руках»

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о необходимости трансформировать Европу в мирный проект, но "с оружием в руках". Его слова приводит ERR.

"Европа должна стать мирным проектом с оружием в руках и вносить больший вклад в собственную оборону. Именно с этого начинается доверие", - подчеркнул Михал.

По его словам, стабильность в регионе больше невозможно поддерживать исключительно дипломатическими методами.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия (ЕК) планирует в 10 раз увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы. По его словам, речь идет о сумме в €131 млрд против €13 млрд в текущем бюджете.

Он также отмечал, что ЕК требует от европейских предприятий нарастить производство оружия в 50 раз. Кубилюс добавил, что для достижения этой цели странам-членам Евросоюза нужно предоставить гарантии долгосрочного и стабильного спроса на оружие для промышленности. Еврокомиссар утверждает, что подобные меры необходимы "для мира в Европе".