Власти Финляндии должны немедленно прекратить поставки вооружений Владимиру Зеленскому на фоне очередной истории с беспилотниками, заявил в соцсети Х известный финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

В последние месяцы ВСУ начали наносить удары беспилотниками по северным регионам России. Запущенные украинскими операторами дроны, перед тем, как проникнуть на территорию РФ, пролетают через воздушное пространство стран Балтии, Финляндии.

В связи с этим, власти республик закрывают аэропорты, отменяют рейсы, поднимают в воздух боевые самолеты. Каждый эпизод с дронами вызывает бурную общественную дискуссию.

Мема отметил, что конфликт на Украине «постепенно, но неуклонно нагнетает напряженность» в отношениях с Россией, дело дошло до того, что Москва стала рассматривать Финляндию как враждебного соседа.

Политик подчеркнул, что действия Зеленского подвергают опасности мирных жителей республики. В связи с этим, констатировал он, помощь Киеву должна быть прекращена.

Ранее Мема сообщил, что крупный кредит от Евросоюза, усиление санкционной политики в отношении России со стороны ЕС и другие меры не спасут Киев от поражения.