Неизвестный дрон упал на одной из улиц турецкого города Самсун

В турецком городе Самсун на побережье Черного моря утром в субботу, 16 мая, упал беспилотник, принадлежность которого пока не установлена. Об этом сообщает DHA.

© Соцсети

В результате происшествия в двух жилых домах повреждены крыши и выбиты стекла. Эксперты изучают БПЛА длиной около одного метра, передает агентство.

Ранее политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Финляндии следует прекратить военную помощь Киеву после нового случая вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство страны. По его словам, действия украинской стороны создают угрозу для гражданского населения Финляндии. Мема заявил, что в подобной ситуации продолжение поддержки Киева становится невозможным.

Финляндия должна разорвать все связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Об этом ранее заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

7 мая беспилотник неизвестного происхождения разбился на территории нефтебазы в латвийском Резекне. В воздушное пространство страны попали дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России».