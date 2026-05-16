Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что Москва пока не использует весь свой военный потенциал в конфликте на Украине. Такое мнение он высказал в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам эксперта, Россия обладает значительно большими возможностями, особенно в авиации, однако, как он считает, не задействует их в полном объеме.

Биб также предупредил, что ситуация вокруг Украины развивается по опасному сценарию.

Он считает, что если США в ближайшее время не смогут повлиять на ситуацию и подтолкнуть стороны к компромиссу, то уже осенью конфликт может перейти в более рискованную фазу.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о серьезной угрозе дальнейшей эскалации.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине, но с учетом нынешних условий и устранения причин конфликта.

Глава государства также отмечал, что Россия заинтересована не во временном перемирии для перегруппировки сил, а в достижении долгосрочного мира.