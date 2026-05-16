Газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщает о готовящемся жестком давлении на европейский военно-промышленный комплекс. По данным издания, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен использовать предстоящую встречу в Брюсселе, чтобы ультимативно потребовать от оборонных компаний и ведомств резкого увеличения инвестиций и форсирования производства вооружений.

© Московский Комсомолец

Этот демарш, как утверждается, продиктован стремлением альянса нарастить военный потенциал континента и, прежде всего, угодить президенту США Дональду Трампу.

На беспрецедентное совещание, названное «необычным», уже приглашены представители ведущих оружейных гигантов, включая Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo, а главными темами для обсуждения станут наращивание выпуска систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности.

На Западе раскрыли правду об Украине

Ранее сообщалось, что два члена НАТО отказались скидываться на помощь Киеву.