$73.1385.18

Бывший премьер Украины потребовал отставки Зеленского из-за дела Ермака

Московский Комсомолециещё 1

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимиру Зеленскому следовало бы уйти в отставку на фоне коррупционного скандала вокруг его окружения. Об этом он рассказал ТАСС.

Бывший премьер Украины потребовал отставки Зеленского из-за дела Ермака
© Global Look Press

По словам Азарова, ситуация на Украине стала беспрецедентной, поскольку под подозрением оказалось ближайшее окружение главы государства.

Он напомнил о деле бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который долгое время считался одним из самых влиятельных людей в украинской власти. Через него, как утверждается, проходили ключевые решения, подготовка указов и организация международных поездок.

Азаров заявил, что после коррупционного скандала и уголовного дела доверие к украинскому руководству оказалось под серьезным ударом.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под арест на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

По данным украинских СМИ, в конце 2025 года Ермак оказался в центре расследования, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называли близким к окружению Зеленского.

Позже украинские антикоррупционные органы провели обыски у Ермака, а затем Зеленский отправил его в отставку.

Сейчас бывший глава офиса президента проходит обвиняемым по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом.

Зеленскому предрекли участь «хромой утки» из-за Ермака

По версии следствия, проект частных резиденций «Династия» был запущен в 2020 году, а Ермак мог быть связан с его финансированием и организацией. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.