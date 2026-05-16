Бывший премьер Украины потребовал отставки Зеленского из-за дела Ермака

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимиру Зеленскому следовало бы уйти в отставку на фоне коррупционного скандала вокруг его окружения. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Азарова, ситуация на Украине стала беспрецедентной, поскольку под подозрением оказалось ближайшее окружение главы государства.

Он напомнил о деле бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который долгое время считался одним из самых влиятельных людей в украинской власти. Через него, как утверждается, проходили ключевые решения, подготовка указов и организация международных поездок.

Азаров заявил, что после коррупционного скандала и уголовного дела доверие к украинскому руководству оказалось под серьезным ударом.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под арест на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

По данным украинских СМИ, в конце 2025 года Ермак оказался в центре расследования, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называли близким к окружению Зеленского.

Позже украинские антикоррупционные органы провели обыски у Ермака, а затем Зеленский отправил его в отставку.

Сейчас бывший глава офиса президента проходит обвиняемым по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом.

По версии следствия, проект частных резиденций «Династия» был запущен в 2020 году, а Ермак мог быть связан с его финансированием и организацией. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.