Премьер Словакии пообещал раскрыть союзникам данные после визита в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным получил важную информацию, которую намерен передать политикам стран Евросоюза. Об этом он сообщил 15 мая на пресс-конференции.

По словам словацкого премьера, речь идет о данных, связанных с позицией России по урегулированию конфликта на Украине.

Фицо прибыл в Россию накануне празднования 9 Мая. Во время визита он возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля и провел переговоры с Владимиром Путиным.

В тот же день портал Euractiv сообщал, что поездка словацкого премьера в Москву вызвала вопросы у ряда европейских лидеров. Некоторые западные политики расценили визит как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем Словакии.

После возвращения Фицо, как отмечали европейские СМИ, в Брюсселе начали обсуждать возможные финансовые трудности, с которыми Братислава может столкнуться в отношениях с Евросоюзом.