На Украине рассказали, как Зеленского могут «освободить» от должности

Азаров: Зеленского могут "освободить" от должности в обход процедур
Законная процедура импичмента на Украине сейчас невозможна, но Владимира Зеленского могут освободить от должности в обход процедур. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он пояснил, что единственный метод отстранения президента от власти в соответствии с конституцией на Украине - это проведение процедуры импичмента. Для этого необходимо провести две сессии Верховной рады, получить заключение Конституционного суда, продолжил Азаров. Однако, отметил он, Зеленский разогнал Конституционный суд, он уволил его председателя, а многие члены Конституционного суда уже пересидели свои сроки.
"Так что никакого заключения Конституционного суда не будет. А соответственно, процедура импичмента невозможна", - указал экс-премьер.
"Есть другая, более простая процедура, которую спецслужбы Америки и Запада использовали, когда убирали [президента Украины Виктора] Януковича. Просто вы, так сказать, освободите его от занимаемой должности президента, да и все. Незаконная процедура, она возможна. Опыт показал, что она возможна", - отметил Азаров.