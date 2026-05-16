Трамп объявил о ликвидации «самого активного террориста в мире»

Президент США Дональд Трамп заявил, что силами военных Штатов и Нигерии в Африке был уничтожен один из главных лидеров «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) . Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Речь идет об Абу-Билале аль-Минуки — втором по значимости командире террористической группировки.

«Абу-Билал аль-Минуки (...) думал, что сможет спрятаться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий», — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что миссия по уничтожению лидера ИГИЛ была тщательно спланированной и чрезвычайно сложной, поскольку Абу-Билал аль-Минуки являлся «самым активным террористом в мире».

20 августа военнослужащие американской армии в результате рейда на севере Сирии ликвидировали высокопоставленного члена «Исламского государства», готовившегося стать главарем боевиков в республике.

Ранее сообщалось, что численность боевиков ИГИЛ на территории Сирии увеличилась впятеро с момента ухода в отставку экс-президента республики Башара Асада в декабре 2024 года.