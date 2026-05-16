Европа начала собирать коалицию для трибунала по Украине

36 государств официально заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, который должен заниматься расследованием так называемого «преступления агрессии» (специальная военная операция). Об этом стало известно после встречи министров иностранных дел стран Совета Европы.

Как сообщает France 24, инициативу поддержали 34 европейские страны, а также Австралия и Коста-Рика. Отдельно участие подтвердил Евросоюз.

Будущий трибунал планируют разместить в Гааге. Он создается как отдельная структура под эгидой Совета Европы и должен дополнить расследования Международного уголовного суда. По данным европейских СМИ, МУС ограничен в возможностях напрямую рассматривать обвинения в «преступлении агрессии» против государств, не ратифицировавших соответствующие положения Римского статута.

Украинские власти называют создание трибунала важным политическим шагом. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что речь идет о попытке закрепить персональную ответственность российского политического и военного руководства.

Базовое соглашение между Украиной и Советом Европы о создании трибунала подписали летом 2025 года. После этого началась техническая подготовка структуры суда, подбор персонала и формирование специальной группы, отвечающей за запуск механизма.

Согласно материалам Совета Европы, трибунал будет заниматься только высшим политическим и военным руководством. Речь идет о людях, которых сочтут причастными к планированию и началу военной операции.

Одной из главных проблем остается вопрос иммунитета действующих руководителей государств. Европейские чиновники признают, что пока Владимир Путин остается президентом России, добиться его появления перед судом практически невозможно. При этом сторонники инициативы считают важным создать юридическую базу для будущих решений и возможной выдачи ордеров.

Параллельно продолжается расширение коалиции участников. В последние недели о намерении присоединиться к механизму сообщали Кипр, Румыния, Черногория и Сан-Марино.

При этом единой позиции внутри Евросоюза пока нет. По данным европейских СМИ, Венгрия, Словакия, Мальта и Болгария занимают осторожную позицию и пока не поддержали инициативу.

Отдельной проблемой остается финансирование. В Совете Европы ранее признавали, что для полноценного запуска трибунала пока не утвержден окончательный бюджет и не согласованы все финансовые обязательства стран-участниц.

Идею создания специального трибунала активно продвигали Украина, ряд европейских государств и международные юристы после начала СВО в 2022 году.