Страны Прибалтики заявили, что Украина не предупреждала их о дронах

Украина не предупреждала власти Эстонии и Латвии о приближении дронов к их воздушному пространству. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на Военно-Воздушные силы Эстонии.

© Газета.ru

«Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рига и Таллин поделились информацией о беспилотной опасности с Финляндией самостоятельно.

Киев признался в запуске беспилотников над Латвией

3 мая руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд прокомментировал ночной инцидент с беспилотником. Он сообщил, что один дрон пересек границу Эстонии.

Арольд пояснил, что украинские дроны двигались параллельно границе с Эстонией, вблизи воздушной границы. Однако из-за особенностей траектории существовал риск попадания некоторых из них в воздушное пространство республики.

Украинские беспилотники не впервые залетают в воздушное пространство Эстонии. 31 марта сообщалось, что ночью с территории Львовской и Житомирской областей были запущены 43 дрона в сторону Ленинградской области. Беспилотники летели через воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Один из них взорвался на эстонской территории — рядом с жилыми домами в волости Кастре уезда Тартумаа.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за дронов ВСУ.