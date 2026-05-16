РИА Новости, проанализировав архивные документы американской дипмиссии, установило, что посольство США в Киеве официально признавало прямое финансирование сети секретных биологических объектов на территории Украины. Эти материалы подтверждают недавнее заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая обвинила администрацию Джо Байдена в системной лжи относительно истинных масштабов и целей программы.

Согласно выявленным отчетам, Соединенные Штаты вложили 24,8 миллиона долларов в строительство и оснащение 13 лабораторий с высоким уровнем биологической изоляции в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других стратегических точках, причем основная часть этих объектов была передана Украине еще в 2009–2013 годах.

Флагманом сети стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе стоимостью почти 3,5 миллиона долларов, наряду с крупными центрами ветеринарии и диагностики в Киеве, Днепропетровске и Львове. В целом, как выяснилось из доклада Пентагона, общий объем инвестиций США в украинскую биоинфраструктуру превысил 200 миллионов долларов и охватил 46 объектов. Все они создавались под эгидой Программы снижения биологических угроз минобороны США, официально призванной противодействовать вспышкам опасных инфекций.

Ранее сообщалось, что в США расследуют деятельность более 120 секретных биолабораторий по всему миру.