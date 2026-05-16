Си Цзиньпин упомянул Путина на встрече с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе экскурсии с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Чжуннаньхай упомянул главу России Владимира Путина. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Трамп прервал экскурсию, чтобы спросить, часто ли Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай. "Очень редко", — ответил Си, покачав головой для убедительности. Он указал на Трампа и с улыбкой сказал: "Например, здесь был Путин"», — приводит газета детали разговора.

Отмечается, что даже такой непринужденный разговор можно воспринимать как элемент противостояния США и Китая.

Ранее Трамп заявил, что в ходе визита в Китай ему удалось достичь взаимопонимания с Си Цзиньпином по двум вопросам.