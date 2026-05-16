Си Цзиньпин упомянул Путина на встрече с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе экскурсии с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Чжуннаньхай упомянул главу России Владимира Путина. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Отмечается, что даже такой непринужденный разговор можно воспринимать как элемент противостояния США и Китая.
Трамп высказался о войне США с Китаем из-за Тайваня
Ранее Трамп заявил, что в ходе визита в Китай ему удалось достичь взаимопонимания с Си Цзиньпином по двум вопросам.
«Мы говорили о Тайване, много говорили об Иране. Я думаю, что у нас очень хорошее взаимопонимание по обеим темам», — рассказал он.