Европейцы все чаще говорят о важности и необходимости сотрудничества с Россией, особенно в вопросе поставок энергоресурсов. О готовности Европейского союза (ЕС) на этот шаг рассказал военный аналитик Скотт Риттер.

«Мнение о том, что Европа не готова сотрудничать с Россией, устарело. Все чаще и чаще мы слышим, как в Европе говорят, что им необходимо научиться разговаривать с Россией. Европейцы прямо признают, что у них нет другого выхода, кроме как восстановить поставки российской энергии. Это вопрос выживания. Они действительно умирают», — сказал он.

По его словам, ЕС может восстановить сотрудничество с РФ, однако у НАТО хороших отношений с Москвой «никогда не будет».

«Если Европа хочет наладить отношения с Россией, НАТО должна исчезнуть», — заключил Риттер.

Ранее желание ЕС вести диалог с Россией объяснил политолог Владимир Оленченко. Европа хочет получить для себя что-нибудь или представить будущее соглашение по Украине, как свое достижение, отметил он.