Трамп нашел способ закончить войну в Иране

Приостановки ядерной деятельности Ирана на 20-летний срок будет достаточно для того, чтобы завершить войну. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, общаясь с представителями СМИ.

«Дело в качестве гарантий… нужно, чтобы это были настоящие 20 лет», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, вооруженные силы Ирана были практически уничтожены, но может потребоваться «кое-какая работа по зачистке после месячного перемирия».

Как считает Трамп, военно-морская блокада Ормузского пролива США показала свою высокую эффективность настолько, что стороны пришли к перемирию.

«Я сам не очень-то был настроен на подобное, но мы сделали одолжение Пакистану», — указал лидер Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран получил новое предложение от американской стороны после того, как Трамп не принял их инициативу об урегулировании конфликта. США убедили иранскую сторону, что вновь готовы взаимодействовать.