Милитаризация Европы ведет к военному столкновению с Россией. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

По его словам, европейские страны руководствуются русофобским идеям, которые выражает верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Подобный подход эксперт назвал полным безумием.

«Европа предпринимает шаги, которые считает оборонительными, но они приведут к войне, потому что на деле это наступательные действия. (...) То, что начиналось как ошибочный проект для Центральной Европы и для американской гегемонии, превратилось в крайне опасный европейский проект ремилитаризации, который ведет к войне», — сказал он.

Ранее Каллас сообщила, что ЕС собирает предложения от стран-членов союза для нового, 21-го пакета антироссийских санкций. Она заявила, что ограничения будут нацелены на военно-промышленный комплекс России и теневой флот, но другие идеи также будут приветствоваться.