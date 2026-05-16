США начали подготовку к смещению власти на Кубе

Вашингтон достал из архивов инцидент 1996 года, когда кубинские ПВО сбили два американских самолёта над Флоридским проливом, чтобы получить рычаг давления на Гавану. Минюст США готовит обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.

Эксперт по Латинской Америке Егор Лидовской заявил «Известиям», что это может стать формальным предлогом для интервенции, которая необходима Дональду Трампу на фоне падения рейтинга до 30%.

Куба заявила о готовности принять помощь США

Однако президент США колеблется, опасаясь повторить сценарий затяжной операции. Как пояснил Лидовской, на вторжении настаивает госсекретарь Марко Рубио, тогда как Трамп понимает, что провал полностью обнулит позиции республиканцев.

По данным Associated Press, пока военная операция не готовится, однако источники признают, что американский лидер «может изменить мнение в любой момент». При этом США уже возродили в Панаме школу для ведения боёв в тропиках, а CNN фиксирует усиление разведывательной авиации у кубинского побережья.