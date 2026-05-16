Издание Strategic Culture опубликовало аналитический материал, в котором визит президента США Дональда Трампа в Пекин назван зримым символом заката американской гегемонии.

Авторы констатируют, что былая бравада и ультимативный тон в адрес Китая исчезли без следа, а на смену жестким требованиям пришло осторожное балансирование на грани, отражающее фундаментальный сдвиг в глобальной экономической расстановке сил.

По мнению издания, помпезный прием и внешняя снисходительность, оказанные Трампу, были жестом державы, которая отчетливо осознает своё превосходство. Статья резюмирует, что мир вступил в новую эпоху, где американское высокомерие больше не работает: когда Вашингтону вместо уступок достаются выговоры, дни империи сочтены и её упадок стал очевиден для всего мира.

