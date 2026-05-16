Евродепутат Картайзер: Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер рассказал РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел.

«Если… Зеленского можно будет заменить другим политиком, то он также может стать объектом антикоррупционного расследования», — поделился Картайзер.

По его словам, коррупция на Украине станет главным тормозящим фактором при вступлении страны в ЕС.

15 мая научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака может сильно ударить по репутации лидера страны Зеленского.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.

Ему предъявили обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

15 мая бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен в качестве части залога за Ермака.

Ранее стала известна стоимость VIP-камеры, где находится экс-глава офиса президента Украины.