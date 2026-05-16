Трамп высказался о войне США с Китаем из-за Тайваня

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет воевать с Китаем в случае объявления независимости Тайванем. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не хочу, чтобы кто-то пошел по пути независимости, ведь, как вы знаете, предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9 500 миль, чтобы вести войну. Не хочу этого», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что он хочет, чтобы представители тайваньской администрации «успокоились», как и руководство КНР.

Трамп отверг предложение Си Цзиньпина

Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином также засомневался относительно поставок Тайваню оружия на 14 миллиардов долларов.