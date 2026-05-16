Израильский министр рассказал о божественной помощи стране

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что страна находится в эпохе «божественной помощи». На выступление ультраправого политика обратило внимание издание Clash Report в соцсети Х.

По его словам, Тель-Авиву следует без остановки продолжать борьбу с внешними врагами. Он указал, что противники Израиля сменялись от римлян и нацистов до ХАМАС и Ирана, но их цель всегда заключалась в уничтожении еврейского государства.

Ранее Бен-Гвир получил торт с изображением висельной петли. Необычный подарок ему преподнесла жена. Дизайн торта был приурочен к принятию закона о смертной казни для палестинцев, осужденных за убийство израильтян. На кремовой поверхности торта были сделаны надписи «Поздравляем министра Бен-Гвира» и «Иногда мечты сбываются».