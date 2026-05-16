Орбан решил пожертвовать своё выходное пособие Украине

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие в размере более €100 тыс. детскому дому "Добрый самаритянин" в Закарпатье на Украине, где проживает венгерское национальное меньшинство. Экс-глава правительства опроверг также утверждения нового премьер-министра Петера Мадьяра, будто в минувшие годы при прошлых властях происходило "разграбление страны".

Ранее Мадьяр заявил, что Орбан несет ответственность за плачевное состояние социально-экономической ситуации в Венгрии и на этом основании будет лишен выходного пособия на сумму 38 801 013 форинтов (€107 тыс.).

"Новоизбранный премьер-министр несет чушь", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он перечислил достижения своего правительства за последние 16 лет, указав, в частности, на существенное увеличение золотовалютных резервов страны. "Я жертвую причитающееся мне выходное пособие детскому дому "Добрый самаритянин", который содержится Закарпатской реформатской церковью", - добавил Орбан.

Он опубликовал копию письма на имя директора детского дома в селе Велика Добронь Ужгородского района Закарпатской области Украины с просьбой принять пожертвование на сумму 38 801 013 форинтов. Оно было отправлено из Будапешта 15 мая. Ранее другие члены прошлого правительства Венгрии также приняли решение передать туда свои выходные пособия.

Мадьяр был избран премьер-министром Венгрии 9 мая после победы его партии "Тиса" на парламентских выборах, состоявшихся 12 апреля. Орбан остался лидером партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", которая перешла в оппозицию.