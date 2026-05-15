Министр войны США посетит горевший авианосец "Джеральд Форд"

Министр обороны США Пит Хегсет лично отправится на военно-морскую базу Норфолк, чтобы встретить экипаж новейшего авианосца «Джеральд Форд», завершающий изнурительный и омраченный чередой технических катастроф 11-месячный боевой поход против Ирана.

Как сообщили в Пентагоне, глава ведомства поприветствует порядка 4500 моряков и их семьи после возвращения ударной группы, которая, несмотря на статус крупнейшего корабля в мире, столкнулась с серьезнейшими проблемами, ставящими под сомнение его боеспособность.

Ранее в марте авианосец вынужден был встать на пятидневный ремонт в хорватском Сплите, а до этого экипаж более тридцати часов боролся с сильным пожаром, вспыхнувшим в прачечной. Кроме того, издание Wall Street Journal сообщало о системных сбоях вакуумной канализации, превративших внутренние отсеки корабля в зону бедствия.

