Эстония и Латвия «открестились» от залетевших с Украины дронов
Украина не предупреждала власти Латвии и Эстонии о приближении своих дронов к их воздушному пространству. Об открещении двух стран от беспилотников Украины сообщает финский телерадиовещатель Yle.
Отмечается, что власти Латвии также не получали предупреждений, а Рига и Таллин сами поделились с Финляндией информацией о беспилотной опасности.
Ранее финская погранохрана раскрыла маршрут залетевших с Украины беспилотников. «Дроны с очень высокой вероятностью вылетели с Украины. Они покинули воздушное пространство Финляндии и направились в Россию, но их возможное место назначения неизвестно», — сообщили в ведомстве.