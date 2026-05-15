Эстония и Латвия «открестились» от залетевших с Украины дронов

Украина не предупреждала власти Латвии и Эстонии о приближении своих дронов к их воздушному пространству. Об открещении двух стран от беспилотников Украины сообщает финский телерадиовещатель Yle.

«В сообщении ВВС Эстонии для Yle говорится, что Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса», — указано в сообщении.

Отмечается, что власти Латвии также не получали предупреждений, а Рига и Таллин сами поделились с Финляндией информацией о беспилотной опасности.

Ранее финская погранохрана раскрыла маршрут залетевших с Украины беспилотников. «Дроны с очень высокой вероятностью вылетели с Украины. Они покинули воздушное пространство Финляндии и направились в Россию, но их возможное место назначения неизвестно», — сообщили в ведомстве.