Министр обороны Германии Борис Писториус сорвал возможное продление перемирия между Россией и Украиной в честь Дня Победы. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, режим прекращения огня планировалось продлить еще на неделю, но глава немецкого оборонного ведомства помешал этому.

«Приехал Борис Писториус и все сорвал. А [президент Украины Владимир] Зеленский хотел, чтобы все было сорвано, это понятно. И какая расплата пришла? Вот, Киев, пожалуйста», — сказал Соскин.

Он подчеркнул, что украинский конфликт мог быть завершен еще в 2022 году, а также в сентябре 2025 года, когда президент России Владимир Путин предложил Зеленскому приехать на переговоры, но тот отказался.