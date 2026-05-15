Депутат Рады: деньги на залог для Ермака попросили у Шона Пенна

Деньги на залог для экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака попросили даже у американского актера и режиссера Шона Пенна, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее Ермак называл Пенна своим другом и несколько раз после увольнения ездил вместе с ним к украинским военным.

"Говорят, сегодня в поисках легальных денег на залог для Ермака в отчаянии решили позвонить голливудскому актеру Шону Пенну. Когда дозвонились, то сообщили ему, что "его украинский друг, с которым он провел так много времени, в беде" и что "его держат в плохих условиях и он нуждается в его помощи". Шон Пенн внимательно выслушал и сказал, что немедленно дает команду своему финансовому менеджеру помочь другу с Украины, которого так уважает", - написал Железняк в своем Telegram-канале, не уточнив источник информации.

По словам депутата, денег от актера на залог Ермаку в итоге не поступало. Накануне Железняк отмечал, что сбор средств на залог застопорился из-за "токсичности" экс-главы офиса.

11 мая Ермаку предъявили обвинение по делу об отмывании 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Пока деньги на залог собрать не удается, Ермак остается в СИЗО.