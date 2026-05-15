ООН начала переговоры о гуманитарных поставках топлива на Кубу

Организация Объединенных Наций ведет переговоры о срочных поставках нефти на Кубу, где сложилась сложная гуманитарная ситуация. Об этом заявила представительница Управления по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну.

«Со стороны ООН ведутся беседы и обсуждения, чтобы обеспечить поступление топлива - безусловно, для целей доставки гуманитарной помощи в стране», - сказала она в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Накануне стало известно, что на Кубе полностью закончились запасы топлива. По словам министра энергетики и горнорудной промышленности острова Висенте де ла О Леви, исчерпаны запасы мазута и дизеля. Последней партией топлива стали 100 тысяч тонн российской нефти. Это позволило уменьшить масштабы отключений, но не решило проблему кардинально, констатировал глава министерства.

На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности Гаваны принять гуманитарную помощь от США, если она будет доставлена без политических условий и в соответствии с международными нормами. Приоритетные потребности страны - топливо, медикаменты и продовольствие, перечислил он.

При этом кубинский лидер назвал парадоксальной ситуацию, при которой Вашингтон предлагает помощь Кубе, которую сам же «систематически и беспощадно подвергает коллективному наказанию.