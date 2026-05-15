Соединенные Штаты используют контролируемые ими антикоррупционные структуры Украины для планомерного демонтажа власти Владимира Зеленского. Такое мнение высказал профессор Генуэзского университета Паоло Бекки, комментируя уголовное преследование бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

«Украинское антикоррупционное ведомство, известное как НАБУ, было создано и финансируется США. Оно действует по указанию правительства США», — пишут авторы аккаунта Бекки в социальной сети X.

По мнению эксперта, за активизацией расследований в отношении ближайшего окружения главы киевского режима стоят первые лица американской администрации, преследующие конкретные политические цели.

«Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят ослабить Зеленского», — отметил Паоло Бекки.

Профессор подчеркивает, что нынешний коррупционный скандал является инструментом внешнего управления, позволяющим Вашингтону манипулировать кадровой политикой в Киеве и готовить почву для возможной смены руководства страны.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что арест Андрея Ермака по обвинению в легализации сотен миллионов гривен наносит прямой удар по самому Зеленскому. Парламентарий напомнил о публичных признаниях Владимира Зеленского в том, что Ермак является лишь исполнителем его воли и выполняет задачи, которые ставит лично глава государства.