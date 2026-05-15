Мадьяр оставил Орбана без денег

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его предшественник на этом посту Виктор Орбан не получит причитающееся ему выходное пособие в размере более €100 тыс.

По его словам, предыдущее правительство приняло закон, в соответствии с которым Орбану, работавшему в должности премьер-министра последние 16 лет, "полагается выходное пособие в размере 38 801 013 форинтов" (€107 тыс.).

"Он его не получит", - написал Мадьяр в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом он утверждал, что Орбан несет ответственность за "разграбление страны" в минувшие годы. После победы на парламентских выборах 12 апреля и избрания на пост премьера Мадьяр не перестает обвинять прошлое правительство в коррупции, борьба с которой была главной темой его предвыборной кампании.

Ранее на этой неделе члены бывшего правительства Венгрии во главе с Орбаном уже объявили, что отказываются от этого пособия. Они решили передать причитающиеся им средства в один из детских домов в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство.