Трампа заподозрили в попытке ослабить Зеленского

США хотят ослабить президента Украины Владимира Зеленского, используя для этого расследования национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ). Об этом заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в соцсети X.

По его словам, ведомство действует по указанию американского правительства.

«Украинское антикоррупционное ведомство, известное как НАБУ, было создано и финансируется США. (...) Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят ослабить Зеленского», — написал эксперт.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака на два месяца по обвинению в отмывании 460 миллионов гривен. Расследование НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.