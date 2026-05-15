Запад должен принять условия России для завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что украинский кризис может привести к катастрофе, поэтому необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию. Для этого, как считает эксперт, западные страны должны начать договариваться с Россией.

«Последний реальный шанс избежать бедствия — в руках европейцев и американцев. (...) Мы должны принять необходимость договариваться с Россией о том, как завершить конфликт на Украине. И если это произойдет, Россия победит», — сказал он.

Миршаймер подчеркнул, что план Запада по ослаблению Москвы с помощью санкций и боевых действий на Украине изначально был провальным, поскольку Россия обладает ядерным оружием, и статус великой державы является для нее вопросом выживания.

Ранее Миршаймер заявил о крушении империи США из-за конфликта на Украине.