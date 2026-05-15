Госдеп США продлил ливанское «перемирие» на 45 дней

Государственный департамент США объявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на 45 дней. Американская администрация намерена использовать этот срок для продвижения переговорного процесса, который будет разделен на политический и военный блоки.

Представитель госдепа Томми Пиготт в соцсети X сообщил об итогах двухдневных встреч, прошедших 14 и 15 мая 2026 года.

«Перемирие от 16 апреля будет продлено на 45 дней, чтобы обеспечить дальнейший прогресс», — уточнил сотрудник ведомства.

Пиготт также раскрыл график предстоящих раундов, которые должны закрепить дипломатический успех Вашингтона. Согласно его информации, работа по урегулированию конфликта будет вестись сразу на двух площадках.

«Госдепартамент возобновит политический трек переговоров 2 и 3 июня. Кроме того, 29 мая в Пентагоне будет запущен трек по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран», — добавил представитель американской дипломатии.

Несмотря на оптимистичные заявления из Вашингтона, обстановка на ливано-израильской границе остается крайне нестабильной. Хотя официально между странами сохраняется режим прекращения огня, израильская авиация и артиллерия продолжают практически ежедневные удары по ливанской территории. Со своей стороны, движение «Хезболлах» отвечает регулярными атаками на позиции израильских военных в пограничной зоне, что ставит под вопрос эффективность достигнутых договоренностей.